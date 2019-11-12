Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجوازات السعودية تقرر تأسيس "مركز التحول الرقمي"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قرر اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيي، مدير عام الجوازات السعودية، تأسيس مركز "التحول الرقمي"، لتولي مهام تسريع مسيرة التحول الرقمي، لتصبح التقنية الرقمية المحرك الأساسي لتطوير أعمال القطاع في جميع وحداته التنظيمية لتتوافق مع الأولويات الوطنية، التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وسعياً لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية.

هذا ويأتي قرار تأسيس مركز التحول الرقمي، الذي تضمن تكليف المقدم الدكتور ماجد بن سليمان الرويثي مديراً له، امتداداً لجهود المديرية العامة للجوازات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، لتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين وكذلك منسوبي الجوازات، وضمان تنفيذها على بنية تحتية رقمية ذات كفاءة عالية.

ويقوم المركز بعدد من المهام لضمان حوكمة التحول الرقمي، وفقاً لإطار عمل مؤسسي متكامل مبني على أفضل الممارسات والخبرات العلمية والعالمية، وكذلك للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي في المديرية العامة للجوازات، من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات لتمكين الوحدات التنظيمية لتحويل أعمالها إلكترونياً.

كما يركز مركز التحول الرقمي على تطوير الكوادر البشرية من منسوبي القطاع في جميع جوانب التحول الرقمي.

ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات سباقة في التحول الإلكتروني من خلال تقديم العديد من خدماتها الرئيسة عبر منصة "أبشر ومقيم"، كما ساعدت العديد من الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي من خلال الربط مع خدماتها الرئيسة.

وتواصل الجوازات العمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالدولة؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في مجال التحول الرقمي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز السعودية الجوازات السعودية الجوازات التحول الرقمي

أخبار تهمك

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ أقل من ساعتين

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ 38 دقيقة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الجوازات" تُطلق 5 خدمات جديدة للمواطنين والوافدين (فيديو)

الجوازات والبريد يدشنان الحملة التعريفية لخدمة تسليم الجواز بمقر إقامة المستفيد

تدشين المرحلة الثانية من الخدمة الذاتية بجوازات مطار الملك خالد الدولي

السجون تدشن تصريح السفر لمنسوبيها عبر ابشر

"جوازات الرياض" تفتتح قسم الجواز السعودي بشعبة الرمال

وزير الداخلية يدشن حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الجوازات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status