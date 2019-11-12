بعد ساعات من طرحه.. "برومو" فيلم SCOOB يشعل السوشيال ميديا ويقترب من 11 مليون مشاهدة

طرحت شركة "Warner Bros Pictures"، للإنتاج الفني، "برومو" فيلم الأنيمشين الكوميدي SCOOB، اليوم، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اقترب مقطع الفيديو من تحقيق 11 مليون مشاهدة، خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم 15 مايو 2020.





قصة فيلم SCOOB





الفيلم يكشف كيف ألتقى الأصدقاء سكوبي وشاجي لأول مرة، وكيف انضموا إلى فريق المحققين الشباب فريد، وهو يقدم مجموعة من المغامرات بينهم، يواجه سكوبي إحدى العصابة لغزًا كبيرًا، وذلك لإطلاق العنان لشبح الكلب سيربيروس على العالم، وتكتشف العصابة أن سكوبي يمتلك تراثًا سريًا ومصيرًا أسطوريًا أكبر مما يتصور أي شخص.





أبطال فيلم SCOOB





يشارك في بطولة فيلم SCOOB بالإداء الصوتي عدد من نجوم الفن في العالم، منهم كيرسى كليمونس، وزاك إيفرون، وجيسون إسحاق، وكدينوموت تريسي مورغان، وديب ووتر هورايزن، والفيلم من إخراج توني سيرفوني، المرشح لجائزة "آني" عن فيلم "Space Jam"، وهو مرشح للجائزة ذاتها عن عمله "Duck Dodgers".





"برومو" فيلم SCOOB يشعل السوشيال ميديا



