Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد ساعات من طرحه.. "برومو" فيلم SCOOB يشعل السوشيال ميديا ويقترب من 11 مليون مشاهدة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:23 م
Advertisements
SCOOB
SCOOB
محمد خالد الشرقاوي
Advertisements
طرحت شركة "Warner Bros Pictures"، للإنتاج الفني، "برومو" فيلم الأنيمشين الكوميدي SCOOB، اليوم، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اقترب مقطع الفيديو من تحقيق 11 مليون مشاهدة، خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم 15 مايو 2020.

قصة فيلم SCOOB

الفيلم يكشف كيف ألتقى الأصدقاء سكوبي وشاجي لأول مرة، وكيف انضموا إلى فريق المحققين الشباب فريد، وهو يقدم مجموعة من المغامرات بينهم، يواجه سكوبي إحدى العصابة لغزًا كبيرًا، وذلك لإطلاق العنان لشبح الكلب سيربيروس على العالم، وتكتشف العصابة أن سكوبي يمتلك تراثًا سريًا ومصيرًا أسطوريًا أكبر مما يتصور أي شخص.

أبطال فيلم SCOOB

يشارك في بطولة فيلم SCOOB بالإداء الصوتي عدد من نجوم الفن في العالم، منهم كيرسى كليمونس، وزاك إيفرون، وجيسون إسحاق، وكدينوموت تريسي مورغان، وديب ووتر هورايزن، والفيلم من إخراج توني سيرفوني، المرشح لجائزة "آني" عن فيلم "Space Jam"، وهو مرشح  للجائزة ذاتها عن عمله "Duck Dodgers".

"برومو" فيلم SCOOB يشعل السوشيال ميديا

يذكر أن الإعلان الدعائي لفيلم SCOOB تم تداوله بصورة كبيرة، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات إيجابية حول الفيلم، وعبر عدد كبير من النشطاء عن إعجابيهم بالإعلان والمشاهد التي ظهرت خلاله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيلم سينما الفجر الفني أفلام أجنبي أخبار الفن SCOOB

أخبار تهمك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ 37 دقيقة

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. برومو الجزء السادس من "Mission Impossible"

زكاري ليفي يتمنى المشاركة في أفلام Justice League

شاهد.. "بوسترات" فيلم الفانتازيا الجديد "Aquaman" (صور)

فيلم "جودزيلا" الأسطوري قادم بنسخة جديدة (فيديو)

عرض دعائي جديد لفيلم "Joker" (فيديو)

فيلم The Curse of La Llorona يحقق إيرادات 66 مليون دولار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status