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منتخب مصر الأوليمبي يخوض تدريباته استعدادا للكاميرون.. وشوقي غريب يحاضر اللاعبين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:25 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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خاض منتخب مصر الأولمبي تدريبه اليوم تحت قيادة المدير الفنى شوقي غريب، إستعدادا لمواجهة منتخب الكاميرون ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.


وعقد شوقي غريب محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران الذى يقام علي ملعب بتروسبورت لمدة 15 دقيقة يتحدث فيها مع اللاعبين عن أهمية مباراة مصر مع الكاميرون المقبلة المقرر لها يوم الخميس علي ستاد القاهرة الدولى في ختام مباريات دور المجموعات.


وسيطرت حالة من المرح والتفاؤل والسعادة علي لاعبي المنتخب المصري الاولمبي، قبل انطلاق تدريباتهم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.


وكان منتخب مصر قد تأهل للدور نصف نهائي بعد فوز دراماتيكي علي منتخب غانا أكس بثلاث أهداف مقابل هدفين، سجل منتخب غانا هدف التقدم عن طريق القائد يبواه ثم تعادل مصطفي محمد لمصر ثم تقدم مرة أخرى أوبينج لمنتخب غانا ليتعادل منتخب مصر عن طريق رمضان صبحي قائد مصر، ثم أحرز احمد ياسر ريان هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.


ترتيب المجموعه الأولى قبل مباراة مصر والكاميرون

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط

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