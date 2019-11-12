منتخب مصر الأوليمبي يخوض تدريباته استعدادا للكاميرون.. وشوقي غريب يحاضر اللاعبين

خاض منتخب مصر الأولمبي تدريبه اليوم تحت قيادة المدير الفنى شوقي غريب، إستعدادا لمواجهة منتخب الكاميرون ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.





وعقد شوقي غريب محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران الذى يقام علي ملعب بتروسبورت لمدة 15 دقيقة يتحدث فيها مع اللاعبين عن أهمية مباراة مصر مع الكاميرون المقبلة المقرر لها يوم الخميس علي ستاد القاهرة الدولى في ختام مباريات دور المجموعات.



