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زوجة الفنان هادي الجيار تكشف آخر تطورات حالته الصحية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:40 م
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هادي الجيار
هادي الجيار
كساب أحمد
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كشفت إيمان، زوجة الفنان هادي الجيار، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد دخوله إلى المستشفى، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.   

وقالت زوجة الفنان هادي الجيار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء،:" الحمد لله حالته بتتحسن، وأصبحت مستقرة الآن، لكنه ما زال في المستشفى الآن بسبب صعوبة التنفس".

ووجهت رسالة للبعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: " بطلوا أخبار غريبة، وارحموا الناس شوية".

هذا وتعرض الفنان هادي الجيار لأزمة صحية، دخل على اثرها المستشفى، وكشف الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحفية له أن حالة الفنان هادي الجيار مستقرة، وأنه أصيب بالتهاب رئوي، واستقرت حالة الفنان الصحية الأن فى انتظار خروجه من المستشفى.   

 أبرز تصريحات هادي الجيار

_أهم محطاتى الرمضانية كانت "المال والبنون"

_الجيل الجديد من نجوم الدراما الرمضانية معظمه جيد.

_أول أجر حصلت عليه كان "8 جنيهات"

-أكثر شيء يخيفني بعد الله سبحانه وتعالي هو المرض، لأن الإنسان المريض يشعر وقتها بضعفه وكان الفنان هادي الجيار شعر بهذا الإحساس عندما قام بإجراء عملية في القلب أحس وقتها بأنه سوف يفارق الحياة وتحدث قائلًا بأن المرض هو أكثر شيء يرعبه في الحياة.
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