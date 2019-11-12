مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

اتخذ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قراراً هاماً تجاه أسرة الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق السابق بعد أن وفاته المنية في الساعات الماضية.









وقرر مرتضي منصور رئيس الزمالك تخصيص معاشاً شهرياً لأسرة اللاعب بجانب إقامة عزاء له على نفقة نادي الزمالك، يوم الخميس المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية خلف مقر نادي الزمالك بحي المهندسين بالجيزة.









ورحل علاء علي لاعب الزمالك السابق عن عالمنا عن عمر يناهز الـ31 عاما بعد صراع مع المرض.









وتعرض علاء علي لوعكة صحية في الأشهر الماضية خضع على آثرها للفحص الطبي والذي أكد معاناته من ورم على المخ استوجب تدخل جراحي وبعد جلسات طويلة من العلاج الطبيعي استعاد اللاعب لياقته من جديد.









وبعد فترة العلاج الطبيعي بدء اللاعب يشعر ببعض الآلام في القلب وصداع شديد خاصة في اليوم الذي توفي فيه قبل ذهابه للمستشفي.



