رئيس الوزراء العراقي: لا يجوز تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد
ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية. ومنذ نهاية أكتوبر، تحول الحراك إلى موجة عصيان مدني.
غياب المعلمين
وتظاهر المئات، الثلاثاء، في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية.
وأفادت وسائل إعلام عراقية أن متظاهرين دخلوا جامعة ميسان - جنوب العراق - وطالبوا بإغلاقها.
وفي الحلة أيضاً، جنوب بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.
وفي الناصرية، حيث قُتِل متظاهران ليل الاثنين الثلاثاء، وفق مصادر طبية، وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب، أغلقت كافة المؤسسات التعليمية أبوابها.
وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير.