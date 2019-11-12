Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علي استمرار العمل بكل قوة في حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "امس الاثنين" وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من إزالة ٤٠ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة،تتضمن مباني مخالفة وفتحات ري مخالفة وحظائر ومزارع سمكية اقيمت بالمخالفة للقانون، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

ومن جانبه أكد محارب هيلع رئيس حي الجنوب أن حملات ازالة التعديات تواصل عملها وفقا للبرنامج المعد والذي يشرف على تنفيذه محافظ بورسعيد حيث يتم اطلاعه يوميا بما تم تنفيذه من حملات، مشيرًا بأن هناك متابعة لجميع قرارات الازالة التي تم تنفيذها لمنع عودتها مرة أخرى.
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: إزالة٤٠ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تعديات بورسعيد اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ ساعة و نصف

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إزالة 125 حالة من التعديات على أراضي أملاك الدولة بدمياط (فيديو)

المنيا تزٌيل 1708 حالة تعدي على أملاك الدولة

محافظ القليوبية: إزالة 348 حالة تعدي على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 13 (صور)

محافظ القليوبية: إزالة 340 حالة تعدى على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 13 (صور )

إزالة 285 حالة تعدٍ على 745 فدانًا من أملاك الدولة ببني سويف "صور"

محافظ بني سويف: نجحنا في استرداد 20 ألفا و310 فدادين من أراضي الدولة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status