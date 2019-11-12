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عاجل.. للمرة الثانية ميل عقار من 11 طابق بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، واقعة ميل العقار رقم 78 بشارع الإمام علي، مما إستدعى إخلائه من السكان.

تبلغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، إخطارا بميل عقار مكون من 11 طابق ماهول بالسكان بشارع الإمام علي، وعلى الفور تحركت أجهزة الحي ورجال الأمن والحماية المدنية لمكان العقار.

وعلى الفور تم إتخاذ قرار بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين وصول لجنه هندسية من كلية الهندسة لمعاينة العقار لإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة قاطنيه.

وتعتبر هذه الواقعة الثانية خلال ايام حيث  قد وقع ميل مفاجئ بعقار مخالف، بناء 2012، مكون من 17 طابقًا، ومأهول بالسكان بشارع الشيخ تاموم بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.
عاجل.. للمرة الثانية ميل عقار من 11 طابق بالإسكندرية (صور)
عاجل.. للمرة الثانية ميل عقار من 11 طابق بالإسكندرية (صور)
عاجل.. للمرة الثانية ميل عقار من 11 طابق بالإسكندرية (صور)
عاجل.. للمرة الثانية ميل عقار من 11 طابق بالإسكندرية (صور)
عاجل.. للمرة الثانية ميل عقار من 11 طابق بالإسكندرية (صور)
عاجل.. للمرة الثانية ميل عقار من 11 طابق بالإسكندرية (صور)
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