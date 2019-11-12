أدنوك الإماراتية تكشف حقيقة استبدال "برنت" بخام مربان

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الإماراتية، عن حقيقة تقديم خام مربان كبديل للعقود الأجلة لخام "برنت".





وأكد فيليب خوري نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة أدنوك، أن الشركة تريد أن يكون العقد الآجل لخامها مربان محددا للسعر إلى جانب العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، متراجعا عن تعليقات أدلى بها في وقت سابق بأن الشركة تريد أن يكون مربان بديلا لبرنت.





وتابع: "نأمل أن تستخدم السوق مربان كمحدد للسعر إلى جانب العقود الآجلة لبرنت، خام القياس العالمي للنفط".