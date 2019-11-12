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بعد 6 سرقات في 3 مناطق.. سقوط عصابة السيارات بمنشأة القناطر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات النصف نقل وتغيير معالمها، وإعادة بيعها مرة أخري، بعد ارتكابهم 6 سرقات بمناطق منشأة القناطر، إمبابة، وأوسيم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، مفاده بسرقة سيارة نصف نقل بنطاق المركز.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب السرقة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، وأنهم ارتكبوا 6 سرقات بمناطق منشأة القناطر، إمبابة، واوسيم.

ووجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبطهم، وإعادة السيارات المسروقة، وبإعداد مأمورية لضبطهم برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث المركز، تمكنت القوات من القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاهم الوقائع على النحو المشار إليه، وأن 3 منهم يقوموا بسرقة السيارات في أوقات متأخرة من الليل، والاثنين الآخران يقومان بتغيير معالم السيارة لسهولة بيعها لعملائهم، وبارشادهم تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

وقائع السرقات مصر محافظة القاهرة سقوط عصابة السيارات سرقة السيارات

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