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عاجل.. أول تعليق لـ"فتاة العياط" بعد بيان النائب العام

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:12 م
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فتاة العياط
فتاة العياط
أمنية فوزي
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علقت أميرة أحمد عبد الله، المعروفة بـ"فتاة العياط"، على بيان النائب العام الذي صدر منذ قليل، والذي أمر فيه بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها.

وقالت "عبد الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "الحمد لله إن ربنا نصفني، فرحت جدًا ببيان النائب العام".

وكشفت فتاة العياط، عن الدروس التي تعلمتها من هذه الواقعة، قائلة: "اتعلمت ما أخرجش من بيتنا غير لما أستأذن بابا وماما، وبقول للبنات ياخدوا بالهم من نفسهم"، متابعة: "أنا اتعملت درس عمري ما هنساه".

وكان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.
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مصر قضية فتاة العياط قرار النائب العام فتاة العياط النائب العام

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