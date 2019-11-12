Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملخص مباراة مصر وغانا في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:05 م
Advertisements
مصر وغانا
مصر وغانا
Advertisements
ملخص مباراة مصر وغانا في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة 

تمكن منتخب مصر الأوليمبي من تحقيق فوزًا صعبًا للغاية على منافسه منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء يوم الإثنين الماضي، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من نهائيات بطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

ملخص مباراة مصر وغانا
وافتتح اللاعب ياو يابوه التسجيل لمنتخب غانا في 6 بداية الشوط الأول، من متابعة لعرضية رائعة نفذها صامويل أوبينج ليسددها على يسار محمد صبحي حارس الفراعنة، وتعادل مصطفى محمد لمنتخب مصر في الدقيقة 18 بعد عرضية متقنة من أحمد أبو الفتوح ليضعها برأسية رائعة سكنت شباك غانا لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1، "ويعتبر هدف مصطفى محمد نسخة طبق الأصل من هدفه في مالي".

وفي الشوط الثاني، تقدم منتخب غانا مرة أخرى بهدف صامويل أوبينيج بعد خطأ دفاعيًا فادحًا من محمد عبد السلام ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 46 من عمر المباراة. 

وألغى حكم المباراة هدفًا لمنتخب مصر بعد عرضية من جهة اليسار، قابلها رمضان صبحي برأسية وأنقذها حارس غانا لترتد مرة أخرى برأسية أخري، لتهز الشباك ولكن حكم المباراة احتسبها تسللًا.

وفي الدقيقة 82، تعادل رمضان صبحي من خلال تسجيل هدف رائع من متابعة لتصويبة صاروخية من عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش، لم يتمكن حارس غانا من إمساكها.

وأحرز أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الدقيقة 88 ليمنح مصر فوزًا غاليًا ويضمن التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر الأوليمبي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام مالي وغانا، وجاء المنتخب الكاميروني في الوصافة برصيد 4 نقاط، وحل غانا بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، وتذيل المجموعة منتخب مالي بدون نقاط.

تشكيل مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد غانا كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة

وبدأ منتخب مصر الأوليمبي مباراته أمام غانا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ غانا مباراته أمام منتخب مصر الاولمبي بتشكيل مكون من:-

‫حراسة المرمى: كوامي باه.

خط الدفاع: كينجسلي فوبي - إدوارد ساربونج - فوسيني زكريا - حبيب محمد.

خط الوسط: إيمانويل لوموتي - مايكل أجبيكبورنو - ياو يبواه.

خط الهجوم: إيفانز منساه - صامويل أوبينج - كوابينا اوسو.

بالفيديو.. ملخص مباراة مصر وغانا في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاوليمبي وغانا منتخب مصر الاوليمبي ضد غانا منتخب مصر الاوليمبي منتخب مصر الاولمبي ملخص مباراة مصر وغانا مصر وغانا مصر ضد غانا مباراة مصر وغانا كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة كاس الامم الافريقية اهداف مصر وغانا

أخبار تهمك

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي يقود المنتخب الأوليمبي للفوز على جنوب إفريقيا وديا

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت الفضائية

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

"يلا شوت Mercato".. مشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا على يوتيوب «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA LIV

يلا شوت TIME مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGY NOW

الشوط الأول.. مصطفى محمد ينقذ منتخب مصر أمام غانا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status