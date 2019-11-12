ملخص مباراة مصر وغانا في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة (فيديو)

ملخص مباراة مصر وغانا في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة





تمكن منتخب مصر الأوليمبي من تحقيق فوزًا صعبًا للغاية على منافسه منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء يوم الإثنين الماضي، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من نهائيات بطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).





ملخص مباراة مصر وغانا

وافتتح اللاعب ياو يابوه التسجيل لمنتخب غانا في 6 بداية الشوط الأول، من متابعة لعرضية رائعة نفذها صامويل أوبينج ليسددها على يسار محمد صبحي حارس الفراعنة، وتعادل مصطفى محمد لمنتخب مصر في الدقيقة 18 بعد عرضية متقنة من أحمد أبو الفتوح ليضعها برأسية رائعة سكنت شباك غانا لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1، "ويعتبر هدف مصطفى محمد نسخة طبق الأصل من هدفه في مالي".





وفي الشوط الثاني، تقدم منتخب غانا مرة أخرى بهدف صامويل أوبينيج بعد خطأ دفاعيًا فادحًا من محمد عبد السلام ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 46 من عمر المباراة.





وألغى حكم المباراة هدفًا لمنتخب مصر بعد عرضية من جهة اليسار، قابلها رمضان صبحي برأسية وأنقذها حارس غانا لترتد مرة أخرى برأسية أخري، لتهز الشباك ولكن حكم المباراة احتسبها تسللًا.





وفي الدقيقة 82، تعادل رمضان صبحي من خلال تسجيل هدف رائع من متابعة لتصويبة صاروخية من عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش، لم يتمكن حارس غانا من إمساكها.





وأحرز أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الدقيقة 88 ليمنح مصر فوزًا غاليًا ويضمن التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة.





وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر الأوليمبي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام مالي وغانا، وجاء المنتخب الكاميروني في الوصافة برصيد 4 نقاط، وحل غانا بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، وتذيل المجموعة منتخب مالي بدون نقاط.





تشكيل مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد غانا كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة





وبدأ منتخب مصر الأوليمبي مباراته أمام غانا بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ غانا مباراته أمام منتخب مصر الاولمبي بتشكيل مكون من:-

‫حراسة المرمى: كوامي باه.

خط الدفاع: كينجسلي فوبي - إدوارد ساربونج - فوسيني زكريا - حبيب محمد.

خط الوسط: إيمانويل لوموتي - مايكل أجبيكبورنو - ياو يبواه.

خط الهجوم: إيفانز منساه - صامويل أوبينج - كوابينا اوسو.





بالفيديو.. ملخص مباراة مصر وغانا في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة:-