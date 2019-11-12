بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز 5 تصريحات لـ ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد ظهورها مساء أمس مع النجمة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائيه شاشة dmc.



ياسمين صبري تتصدر مؤشرات جوجل بعد ظهورها مع صاحبة السعادة



كشفت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها مع صاحبة السعادة عن مشوارها الفني وعن الصعوبات التي واجهتها، كما تحدثت عن فتى أحلامها.



وترصد بوابة الفجر الفني أبرز تصريحات ياسمين صبري، مع صاحبة السعادة



1- قالت الفنانة ياسمين صبري "أن الفنان إنسان ولديه خصوصياته، وأحيانا بمر بأزمات نفسية صعبة، ورغم ذلك يكون مطلوبا منه أن يتعامل بلطف وألا ينفعل، لذلك تفضل الحياة خارج مصر حتى تتنقل بين الأماكن على راحتها، وتتمع بقدر كبير من الخصوصية نظرا لعدم شهرتها هناك.



2_وكشفت بأنها ستشتري بيتا في دولة إسبانيا، لأنها تحبها للغاية، وتقيم فيه هناك، وتعود لمصر خلال تصوير أعمالها الفنية فقط، أما باقي حياتها الخاصة فتكون في إسبانيا.



3_ وأكدت ياسمين صبري، بأن صورها التي تنشرها عبر "إنستجرام" شيء مزيف قائلة "إحنا بنحطه واجهة لنفسنا، بنرسم بيها نفسنا، لكن دي مش حقيقة أي حد إطلاقا، ممكن أكون حالتي النفسية سيئة جدا وتلاقيني انشر صور اخليك تحس إني ماسكة السما من كتر السعادة،وأنا في الحقيقة مش كده، لكن عايزاك تفكر فيا بالشكل ده عشان كده أنا ماقعش في الفخ إني يعجبني حياة حد أو أحكم عليه من مجرد صوره على إنستجرام".



وحددت ياسمين صبري مواصفات فتى أحلامها، قائلة "أنها تفضل الارتباط برجل طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".



و"يجب أن يكون هادئ وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس، وألا يكون نحنوح وملزق".



كما انها تفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار و ليس سلبي"، مؤكدة: "عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غني.



وكشفت الفنانة ياسمين صبري، عن تفاصيل خضوعها لعملية جراحية خطيرة، بسبب تعرضها لإصابات شديدة أثناء ممارستها للكيك بوكس.



وأضافت "كانت هي من أصعب التجارب في حياتي وأصعب ألم عشته، وحدث موقف ما عند سقوطي وطلبت من الناس عدم التصوير، وحينها صعب علي نفسي وتحدثت في سري أنا في إيه ولا في إيه ولكنها للأسف عادة سيئة في حياتنا أن نفتح هواتفنا ونقوم بالتصوير في وقت الحوادث".