رغم انتقاد الجمهور له.. أحمد السقا يرتدي النقاب مرة أخرى (صورة)

ظهر الفنان أحمد السقا، بالنقاب خلال تصويره فيلم "العنكبوت".





حيث نشر "السقا" صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وأرفق الصورة بتعليق "تيك توك #العنكبوت".





'فيلم العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق ويشارك السقا في البطولة كلٍ من مني زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، ريم مصطفي، زكي فطين عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير .





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" والذي شارك فيه مع كلا من أمير كرارة غادة عادل.





كما أن آخر أعمال الدرامية مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي مع كلا من مي عمر وإنجي المقدم، والمسلسل من إخراج محمد سامي.