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خبير أرصاد جوية: درجة الحرارة ستعود إلى طبيعتيها في هذا التوقيت (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:08 م
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كساب أحمد
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قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت في بداية فصل الخريف الذي يعتبر من أجمل فصول العام، وهو فصل انتقالي ما بين الصيف والشتاء، ويحدث فيه تغيرات مناخية سريعة وأحيانًا تصبح حادة، وتساقط الأمطار قد يصل إلى السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، والمحافظات الجبلية.

وتابع خبير الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن درجة الحرارة الآن أعلى من المعدلات الطبيعية، واعتبارًا من يوم الجمعة ستعود لدرجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بانخفاض متوقع لـ3 درجات على الأقل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل ستتراوح ما بين 25 لـ26 درجة، وهناك احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة يوم الأربعاء والخميس المقبل، وهذه الأمطار لن يتكون مؤثر على العمل والانشطة داخل كافة قطاعات الدولة.

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