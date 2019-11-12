تعرف على تطورات برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي





أقيمت بايبارشية مطاي أعمال تقييم المجموعة الخامسة عشرة من مدربي ومتدربي ايبارشية مطاي في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.شارك في المجموعة الرابعة عشرة ٦ مدربين و٨٠ متدرب قدموا ٦ ورش تدريبية.وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي، إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.كما تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حفل الخميس القادم الموافق ١٤ نوفمبر بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمركز الأعلامى، كما يشمل الحفل تخريج دفعة جديدة من مشروع الف معلم كنسي.كما أعلنت الكنيسة عن أقامة ايبارشية الشرقية والعاشر أعمال تقييم المجموعة الرابعة عشرة من مدربي ومتدربي مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.شارك في المجموعة الرابعة عشرة ١٨ مدرب و١١٠ متدرب قدموا ١٨ ورش تدريبيةوتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.كما أقيم بمقر المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعمال تقييم المجموعة الثالثة عشرة من مدربي ومتدربي ايبارشية بني سويف في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.شارك في المجموعة الثانية عشرة ٢١ مدرب و١٨٨ متدرب قدموا ٢٠ ورش تدريبية.وبانتهاء تقييم المجموعة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ١٩٦ مدربًا و٢٥١٣ متدربًاومن المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الشهر الجاري.وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.