Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:55 م
Advertisements
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
هدى عبدالرازق
Advertisements
نشرت هيئة الارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر ولمدة 24 ساعة، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية هطول الامطار على عدد من المناطق.

حالة الطقس والارصاد الجويه غدا

وأوضح البيان الصادر عن الارصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل علي السواحل الشرقية مائل للحرارة علي باقي الانحاء نهارا، لطيف ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا.

وبحسب البيان، فأن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الغربية وسلاسل جبال البحر الاحمر والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.

وعن حالة الأمواج على البحرين، فهى معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج على البحر الأحمر إلى 2 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى وفقا لبيان الارصاد

القاهرة: 20 32
الأسكندرية: 21 30
شرم الشيخ: 14 32
الغردقة: 22 31
نخل: 17 29
الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة
الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة اليوم بيان بدرجات الحرارة الارصاد وحالة الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ 39 دقيقة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ أقل من ساعتين

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأرصاد محذرة من طقس السبت: أمطار ورياح ودرجة الحرارة صفر على هذه المناطق

الأرصاد: الرياح والأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية والقاهرة

الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

عاجل.. بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس الغد

بيان من الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 12 أكتوبر 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status