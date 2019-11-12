إلهام شاهين: قلبي وجعني بعد استبعادي لـ هيثم أحمد زكي من أحد أعمالي (فيديو)

وأشارت "شاهين" خلال تواجدها في حفل توقيع كتاب" أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري، أن أخر مكالمة جمعتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عندما أتصلت به لعرض عليه أن يقوم بدور في فيلم "يوم لستات" ووافق على الدور عندما اعجبه، ولكن وقت التصوير لم يرد على الموبيل فقررنا أستبدله لضيق الوقت، وكنت اتمنى أن يشاركني في هذا الفيلم.

إلهام شاهين تتحدث عن الراحل ممدوح عبد العليم

وأضافت "شاهين" أنها كانت تجد صعوبة أثناء المشاركه معه في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" ولكن لولا وجود وإقناع ممدوح عبد العليم لها لما كانت متواجده في هذا العمل، مشيرة أن اليوم الذي كان من المقرر أن يأتي للجلوس والحديث معها أنه أصعب يوم وتلقى أقوى صدمة في هذا اليوم لإنه كان خبر وفاته.





وتطرقت "شاهين" للحديث عن وقت التصوير قائلة: "أنه كان هناك مسئوليات أخرى اضطرتني لتأدية الدور، مؤكدة أنها عانت شديدًا طوال تصوير المسلسل، وكانت تبكي دائمًا، مستطردة أن "ليالي الحلمية ٦" كان أسوأ عمل نفسي بالنسبة لها.





وأردفت"شاهين" أن ممدوح عبدالعليم كان مثالا للإنسانية ونشر البهجة في الكواليس والتصوير وأي مكان الذي يتواجد به، كما أنه حالة استثنائية، حتى طريقة وفاته كانت استثنائية، حياته كانت منضبطة جدًا، كانت وفاته في هذه السن شيئًا غريبًا.