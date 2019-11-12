مران الزمالك.. غياب حازم إمام وجلسة بين ميتشو ونجم الفريق

خاض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الخسارة أمام وادي دجلة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين امس الاثنين.





وشهدت التدريبات تواجد مسؤولي شركة "كتالوبت" الإنجليزية في مقر النادي، وذلك لمتابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس الإدارة بشرائها من أجل مساعدة الفريق.





وحرص "كتالوبت" على التواجد في مقر نادي الزمالك من أجل شرح استخدام الأجهزة وكيفية التعامل معها.



يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد حصل على عدة اجهطة من الشركة وجاءت كالتالي :



