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ماركا: نجم برشلونة في خطر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:49 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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أكدت صحفية "ماركا" الإسبانية أن واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني فشل في التألق مع الفريق هذا الموسم وأصبح وضعه غير مستقر في النادي خلال الفترة القادمة.

فاتي يفشل في إظهار نفسه مع برشلونة
وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني إنسو فاتي لاعب نادي برشلونة الشاب فشل في التألق مع الفريق على الرغم من تخليه عن فرصة اللعب في كأس العالم تحت 17 عام.

سبب فشل فاتي في التألق مع برشلونة
وذكرت الصحيفة أن فاتي فشل في التألق وإثبات نفسه أكثر مع نادي برشلونة بسبب أنه يجد صعوبة في الحصول على دقائق لعب كثيرة مع الفريق في الأسابيع الأخيرة.

تصعيد فاتي للفريق الأول
وقرر إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة تصعيد فاتي إلى الفريق الأول في مطلع هذا الموسم وقد بدأ بالفعل بداية مثيرة حيث سجل هدفين وصنع هدف ولكن لم يحصل إلا على 157 دقيقة لعب من أصل 540.


مشاركات فاتي مع برشلونة هذا الموسم
وقد شارك إنسو فاتي في 10 مباريات فقط حتى الآن منذ تصعيده في نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

موعد مباراة برشلونة القادمة
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي كارتاخينا الإسباني غدا الأربعاء 13 نوفمبر في مباراة وديه بين الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني
ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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