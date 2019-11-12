موسم الرياض يعلن تعليق فعالياته بـ"وادي نمار"

أعلن "موسم الرياض"، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق الفعاليات في منطقة وادي نمار.

وصرح موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن "الإغلاق بسبب الظروف الجوية؛ حيث شهدت أجزاء من مدينة الرياض هطول مطرية متوسطة".

وأكد موسم الرياض على أن الفعاليات في منطقة وادي نمار ستستأنف غداً الأربعاء، معتذراً من الزوار عن هذا الإغلاق.

هذا وجذب موسم الرياض أكثر من 6.5 ملايين زائر حتى مساء اليوم، حسبما أعلن معالي مستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية.





وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن عن الوصول إلى 80 % من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.





ورفع الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه ورؤيته وتوجيهاته، التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.





ويعد "موسم الرياض" الذي بدأ في الحادي عشر من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.





كما أكد رئيس مجـلس إدارة الهيئة الـعامـة للترفيه، على أن الـموسـم يعد الأقـوى ویـقوم عـلى تـنفیذه 280 شـركـة سعودية بـقوة 24 الف وظيفة موسمية، إضافة لأكـثر مـن 22 الف وظيفة جزئية بمقابل مادي.