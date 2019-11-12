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شراكة بين نادي الصيد وأحد البنوك بقيمة ٦٣ مليون جنيه

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:42 م
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صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد
الفجر الرياضي
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في إطار سياسة مجلس الإدارة لزيادة موارد الفروع، تم  توقيع عقد رعاية بفرع النادي بمدينة ٦ أكتوبر مع احد البنوك المصرية بقيمة ٦٣ مليون جنيه لمدة عشر سنوات.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قام بفصل التعاقد الخاص بفرع أكتوبر عن التعاقد بمقر النادى بالدقي تأكيدًا لسياسة المجلس في دعم الفروع لزيادة مواردها. 

وقع محسن طنطاوي رئيس النادي العقد بحضور مسئولي البنك والمهندس محمد همام نائب رئيس النادي و ايهاب حشيش أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة محمد العقدة والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد الشاذلي والمهندس حسين أبو السعود واللواء شيرين شمس مدير النادي.

يبدأ التعاقد في أول يناير القادم ومن المتوقع انتهاء البنك من تجهيز المقر وبدء تشغيل الفرع في غضون شهرين من بداية التعاقد.
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