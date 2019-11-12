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الإسماعيلي يستعد للجزيرة الإماراتي بفوز ودي على المصري

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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فاز الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة الجزيرة نهاية نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

هدف المباراة الوحيد سجله مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه بعد تدخل من حازم مرسى مهاجم الفريق الواعد.

هذا وتعرض محمد مجدى الجمل قلب دفاع الإسماعيلى للإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية على هامش المباراة الودية المقامة حاليا أمام المصرى البورسعيدى.

وشارك محمد عمار مدافع الفريق الشاب بديلا لمجدى خشية تفاقم إصابته وبالتالى زيادة مدة غيابه.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل ضم ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى ،محمد مجدى ، محمد هاشم ، اسامة إبراهيم.

خط الوسط .. محمد مخلوف ، محمود دونجا ، محمد بيومى ، مدحت فقوسة.

خط الهجوم .. احمد مدبولى ، وجيه عبدالحكيم.

وشارك كل من عمر الوحش ، عماد حمدى، نادر رمضان ، محمد الضرف ، محمد عمار ، خليل نيمار ، محمد نصر ، محمود صلاح ، حازم مرسى من مقاعد البدلاء.

ووقف لاعبو الإسماعيلي والمصرى دقيقة حداد على روح علاء على لاعب الزمالك والمصرى ووادى دجلة سابقا الذى رحل لجوار ربه أمس اثر تعرضه لوعكة صحية مؤخرا وذلك قبل الودية التى تجمعهما اليوم بإستاد الإسماعيلية.

تقام الودية ضمن سلسلة التجارب التحضيرية للدراويش استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتي نهاية نوفمبر الجارى فى إياب دور ال16 بكأس محمد السادس للاندية الأبطال.
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