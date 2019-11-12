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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:42 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 12/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || حزب العمال البريطاني يتعرض لهجوم الكتروني
تعرض حزب العمال البريطاني، لهجوم سيبراني واسع، اليوم الثلاثاء، أضر بجزء من جهود حملته للانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 7
استشهد فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت بيت حانون شمالي غزة، مساء الثلاثاء، ليصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق: إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين
أفادت وسائل اعلام عراقية، مساء الثلاثاء، إلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
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