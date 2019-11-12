Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:42 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 12/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || حزب العمال البريطاني يتعرض لهجوم الكتروني


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

تعرض حزب العمال البريطاني، لهجوم سيبراني واسع، اليوم الثلاثاء، أضر بجزء من جهود حملته للانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 7

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
استشهد فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت بيت حانون شمالي غزة، مساء الثلاثاء، ليصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق: إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين 
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أفادت وسائل اعلام عراقية، مساء الثلاثاء، إلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ساحة الخلاني حزب العمال البريطاني بريطانيا الهجوم الالكتروني العراق اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ أقل من ساعة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ يوم

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار عالمية عاجلة اليوم الثلاثاء 22/10/2019

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة للفترة الصباحية اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status