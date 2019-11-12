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رئيس مجلس إدارة "نادي الإبل" يلتقي سفير أوزباكستان لدى المملكة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ورئيس المنظمة الدولية للإبل، مساء اليوم الثلاثاء، في مكتبه بنادي الإبل بالرياض، سفير جمهورية أوزباكستان لدى المملكة العربية السعودية أولوغبيك مقصودوف، وبحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وأعرب السفير أولوغبيك، عن رغبته بفتح باب التعاون بين البلدين في نقل ثقافة مهرجانات الإبل إلى بلاده والاستفادة من التجارب والخبرة السعودية عبر تنظيم مهرجان للإبل في آسيا الوسطى وإرسال إبل إلى بلاده؛ لتعزيز الإنتاج وبحث الفرص الاستثمارية في صناعة منتجات الإبل بين البلدين وبدء دراستها من فرق متخصصة وطرحها إلى حيز التنفيذ.

وشكر السفير الأوزبكستاني، رئيس المنظمة الدولية فهد بن فلاح بن حثلين على موافقتهم لاستضافة أوزبكستان لمؤتمر دول آسيا الوسطى عن الإبل، الذي سيعقد العام القادم 2020.

وقال: إن "هذا المؤتمر النوعي يعد خطوة مهمة لتطوير الإبل ومنتجاتها وأنشطتها، ودعما لتطوير الإبل في آسيا الوسطى وليس على مستوى بلادي فقط".

هذا ولفت رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل، إلى أن اللقاء يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما في مجال الإبل وتطوير نشاطها.

وأوضح: توجيهات القيادة تدعونا دائمًا إلى فتح أبواب التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما ينعكس بالخير والفائدة على المواطنين وعلى الأنشطة وممارسيها وعملنا في نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل على تطوير ونشر ثقافة وموروث الإبل محليًّا ودوليًّا وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بها، وإيجاد أفضل السبل للاستفادة من منتوجات الإبل بكل أنواعها.

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نادي الأبل سفير المملكة سفير رئيس مجلس رئيس المملكة

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