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السيطرة على حريق شب بجوار قسم شرطة الموسكي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود نشب في مخلفات، أمام عقار سكني، بجوار قسم شرطة الموسكي، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في مخلفات، بعقار سكني مجاور لقسم شرطة الموسكي، وعلي الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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