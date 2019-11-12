بمؤهلك المتوسط.. "القوى العاملة" تطرح عشرات الوظائف شاملة السكن والوجبات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة للأمن والحراسة بمدينة نصر، براتب يصل لـ2650 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة، عدد 200 فرد أمن إداري، مدة العمل 8 ساعات، بمدينة نصر وروكسي ومصر الجديدة وعين شمس، براتب 2000 جنيه.



كما تطلب الشركة 300 فرد أمن إداري، مدة العمل 12 ساعة متواصلة، وذلك بشارع رمسيس، بالإضافة إلى 250 فرد أمن شاملة السكن والوجبات براتب 2400 جنيه.



وتوفر الشركة وظائف لـ250 فرد أمن، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي ومتوسط، شاملة السكن، براتب 2650 جنيه، وحددت الشركة أماكن العمل بالعاشر من رمضان.



وتطلب الشركة 10 عمال أمن صناعي، حاصلين على مؤهل متوسط، وساعات العمل 8 ساعات، بدائري المعادي، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 45 عام، وألا يقل عن 21، ومن المزايا المقدمة للعاملين سكن ووجبة.



ولكل من يرغب في التواصل للحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة الأستاذ محمد عبدالفتاح 01063368860 01229777151.



وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 10749 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرصا لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1500 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 54 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال نوفمبر الجاري.



وقال "سعفان" في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمي: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.



وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".



وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مشرف حملة سيارات بكالوريوس هندسة ميكانيكا باور خبرة 10 سنوات والسن حتي 45 سنة، الراتب 10 ألاف جنيه، ومحاسبين، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء وعمال مزرعة، ومهندسين زراعين، وأطباء بيطرين، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة.



كما تشمل الفرص، فني إنتاج وتركيب كبائن ورش وتشكيل وتقطيع، وإخصائي موارد بشرية، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائي تسويق، وخياط وباترونست وفني وعامل تعبئة، وسائق شوكة، واخصائي بايولوجي، وفيزياء وكيمياء.

