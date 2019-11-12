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أول تعليق من مدرب جنوب إفريقيا عقب الفوز على كوت ديفوار

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:27 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، أن فريقه استحق أول ثلاث نقاط في البطولة، بمباراة صعبة جدا أمام فريق قوي بدنيا وفنيا هو كوت ديفوار، مشددا على أن المنافس حصل على بعض الفرص في أول المباراة وفريقه سمح لهم بذلك، ولكنه ضغط في أخر 15 دقيقة، وخلق لفريقه بعض الفرص.

وأشار إلى أن دفاع كوت ديفوار قوي جدا، وقدم مباراة جيدة، معربا عن سعادته بالفوز وحصد النقاط الثلاث، وأن اللعب أمام المنتخب الإيفواري كان فرصة جيدة.

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف في لقاء اليوم بالجولة الثانية، بينما يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويتبقى لقاء نيجيريا وزامبيا في نفس الجولة.

وأضاف المدير الفني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد لعبنا اليوم بطريقة جيدة، نتدرب باستمرار على الركلات الحرة، ونقرر من يسدد الكرة، اللاعبون حصلوا على بعض الفرص في هذه المباراة الصعبة، وكان هناك ضغط كبير على الفريقين من أجل الفوز، المباراة من الناحية التكتيكية كانت صعبة للغاية، الفريقان خلقا الكثير من الفرص". 

وأردف قائلا: "لو كانت انتهت بالتعادل كنت سأكون سعيدا، وأعتقد أن منتخب كوت ديفوار كان سيكون كذلك".

وعاد ليقول: "نحن معتادون على اللعب مباراة كل ثلاث أيام، هذا معتاد في كل العالم، ونحن معتادون على ذلك، ولكن المشكلة التي نواجهها هي التحضير للقاء التالي، لا نجد الوقت الكافي للراحة، سيكون الأمر صعبا على اللاعبين، ولكن سوف نتكيف مع الوضع". 
 
وعن مواجهة محتملة مع مصر في نصف النهائي قال: "نريد أن نفعل ما علينا من أجل التأهل، سيكون صعبا على مصر إن تأهلنا على حسابهم، إذا واجهنا الفراعنة فسوف نواجه حالة جيدة، وسوف نفعل ما علينا"، وقال ضاحكا: "أريد أن أعود إلى مصر حيا". 

وأنهى حديثه قائلا: "في كأس العالم 2018، ظهرت المباريات الصعبة من الناحية الدفاعية، لذلك فإن الركلات الحرة هي واحدة من أهم المقاتيح للفوز بالمباراة، وقت التحضيرات للمباريات غير كاف، حتى في كأس العالم، لأنهم يحصلون من 6 إلى 8 أسابيع، ولكن هذه طبيعة الكرة الدولية".
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