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موانئ الإسكندرية: سنشهد نوة المكنسة في هذا التوقيت

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم موانئ الإسكندرية، إن النوات تبدأ من شهر أكتوبر كل سنة، وهم عبارة عن 18 نوة، وشهر نوفمبر سيشهد نوة المكنسة التي يتم الحديث عنها الآن، لافتَا إلى أن النوات تستمر تقريبًا لمدة 70 يومًا تقريبًا ابتداءً من شهر أكتوبر.

وتابع المتحدث الرسمي باسم موانئ الاسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أسماء النوات ليست علمية، ولكنها تأتي من خبرة الناس في التعامل مع البحر، لافتًا إلى أن النوات تشهد حالة من تقلبات الجو، وفيما يتعلق بالحر ترفع النوة الموج إلى ارتفاع يصل لـ5 أمتار، وزيادة سرعة الرياح.

وأشار إلى أن الاسكندرية من أكثر المدن التي تتأثر بالشتاء، والموانئ لها طبيعة خاصة في التعامل مع النوات، من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات المستمرة.

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