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تعافي البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة قطاع الإتصالات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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بورصة لندن
بورصة لندن
وكالات
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تعافت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع الاتصالات وتوقع تأجيل التعريفات الأمريكية على السيارات الأوربية خلال خطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في النادي الاقتصادي اليوم.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 406.90 نقطة.

وقفز مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 7365.4 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13283.5 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 5919.6 نقطة.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الدولار بنحو 0.1 بالمائة لتسجل 1.1016 دولار.
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الكلمات المفتاحية

دونالد ترامب جمارك السيارات النادي الاقتصادي السيارات الأوربية

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