Advertisements
Advertisements
Advertisements

معارض: الجيش التركي يقوم بحماية قطر مقابل مبالغ هائلة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:23 م
Advertisements
أحمد فرهاد
أحمد فرهاد
سيد مصطفى- محمد سمير
Advertisements
قال أحمد فرهاد المعارض التركي، والقيادي بحزب الشعوب الديمقراطي التركي، إنّ العلاقة بين أردوغان وقطر جيدة في هذا الأثناء، مشيراً إلى أنّ هناك علاقات تجارية واقتصادية وعسكرية فيما بينهما، لافتاً إلى أنّ الجيش التركي يقوم بحماية قطر مقابل مبالغ هائلة من المال، وحالياَ يتواجد الجيش التركي في قطر كي يقوم بحمايته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن علاقة أنقرة بقطر أدت إلى تراجع علاقتها بباقي دول الخليج، مبيناً أنّ هناك أدلة كثيرة أولها منع أي طائرة تمر فرق السعودية للوصول إلى قطر، وتراجع التصدير إلى دولة الخليج بنسبة كبيرة جدًا.

وأشار إلى أنه تم إيقاف عرض جميع المسلسلات التركية على قنوات "أم بي سي "، مذكراً أنه منذ فترة قصيرة قالت صحف سعودية بأن تركيا تقوم بالتدخل في شوؤن الدول العربية، وتزعزع استقرار المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر تركيا السعودية ا الدوحة الجيش التركي أموال أحمد فرهاد

أخبار تهمك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعتين و 47 دقيقة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ يوم

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ أقل من ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

سفير قطر بأنقرة: استقرار تركيا يعني استقرار المنطقة برمتها

تقارير أجنبية تكشف الاتفاق العسكري السري بين تركيا وقطر

تفاصيل الاتفاق العسكري السري بين تركيا وقطر بشأن القواعد العسكرية

فرنسيون: تمويل قطر بسلاح تركي يهدد استقرار ليبيا

تميم يعادي "آل ثاني" بسبب اعتراضهم على "سياسات النظام" (فيديو)

حكومة الوفاق.. بوابة التدخل التركي القطري في ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status