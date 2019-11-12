معارض: الجيش التركي يقوم بحماية قطر مقابل مبالغ هائلة

قال أحمد فرهاد المعارض التركي، والقيادي بحزب الشعوب الديمقراطي التركي، إنّ العلاقة بين أردوغان وقطر جيدة في هذا الأثناء، مشيراً إلى أنّ هناك علاقات تجارية واقتصادية وعسكرية فيما بينهما، لافتاً إلى أنّ الجيش التركي يقوم بحماية قطر مقابل مبالغ هائلة من المال، وحالياَ يتواجد الجيش التركي في قطر كي يقوم بحمايته.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن علاقة أنقرة بقطر أدت إلى تراجع علاقتها بباقي دول الخليج، مبيناً أنّ هناك أدلة كثيرة أولها منع أي طائرة تمر فرق السعودية للوصول إلى قطر، وتراجع التصدير إلى دولة الخليج بنسبة كبيرة جدًا.



وأشار إلى أنه تم إيقاف عرض جميع المسلسلات التركية على قنوات "أم بي سي "، مذكراً أنه منذ فترة قصيرة قالت صحف سعودية بأن تركيا تقوم بالتدخل في شوؤن الدول العربية، وتزعزع استقرار المنطقة.

