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"موسم الرياض" يتخطى 6.5 ملايين زائر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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جذب موسم الرياض أكثر من 6.5 ملايين زائر حتى مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن معالي مستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية.

هذا وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن عن الوصول إلى 80 % من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

ورفع الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه ورؤيته وتوجيهاته، التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.

ويعد "موسم الرياض" الذي بدأ في الحادي عشر من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس مجـلس إدارة الهيئة الـعامـة للترفيه، على أن الـموسـم يعد الأقـوى ویـقوم عـلى تـنفیذه 280 شـركـة سعودية بـقوة 24 الف وظيفة موسمية، إضافة لأكـثر مـن 22 الف وظيفة جزئية بمقابل مادي.

وكان المسـتشار تـركـي آل الشـیخ، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن "موسم الرياض" تخطى حاجز الـتوقـعات الاقتصادية، وذلك بإسهامه فـي تـحقیق جـذب سـیاحـي هو الأضخـم مـن نـوعـه محـلیًا؛ حـیث حـققت حـجوزات الـفنادق نسـبة إشغال مـرتـفعة وغـیر مـعهودة، وذلـك مـع وصـول الـموسـم لـ 100 ألـف سـائـح و5 مـلایـین وسـتمائـة ألـف زائـر، حـتى مـساء يوم الخمیس الماضي.

وبالرغم من تـفضیل الـزوار لـلدفـع الـنقدي، فـقد أظهر إحـصاء رسـمي للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات "مـدى" انـتعاشـا لـلعملیات الـمالـیة فـي مـدیـنة الـریـاض، بـأكـثر مـن 333 ألف عـملیة، عـبر 201 ألـف بـطاقـة بـنكیة، خـلال مـوسـم الـریـاض فـي أكـتوبـر الـماضـي بـمبلغ تجاوز 156 ملیون ریال، نفذ 5٪ من عملیاتها زوار من خارج المملكة.

وأوضح رئـیس مجـلس إدارة الهـیئة الـعامـة لـلترفـیه، أن الـموسـم الأقـوى یـقوم عـلى تـنفیذه 280 شـركـة سـعودیـة بـقوة 24 ألـف وظـیفة مـوسـمیة، إضـافـة لأكـثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.

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