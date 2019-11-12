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مكرم أحمد: "مفتش التموين والرقابة على الأسعار كله فاشوش"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:21 م
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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تراجع التضخم يؤدي أن الأسعار تكون أكثر توازنا واستقرار، مشيرًا إلى أن هناك تراجع بشكل كبير في الأسعار، والمواطن سيشعر به المواطن قريبا.

وأشار "أحمد"، خلال برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن العرض والطلب هو الذي يحدد سعر المنتج، معتبرا أنه طالما تم الإقرار بأن آلية السوق هى من تحكم الأسعار، فأن "موضوع مفتش التموين، والرقابة على الأسعار، والقبض على المخالفين فاشوش".

وأضاف أن قوانين العرض والطلب لها مردود كبير على الأسواق، موضحا أن ما يهمه أن يكون المواطنين يشعرون براحة نفسية تجاه ما يحدث في الأسواق، ولآلية العرض والطلب بالأسواق، حيث تحسن مستوى الجنيه أكسب المصريين ثقة في اقتصادهم.

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