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خبير سوري: أردوغان منافق.. ويقتل كل من يخالفه في الرأي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:20 م
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أردوغان
أردوغان
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية السورية السابق، إن قوات الغزو التركي دخلت إلى سوريا في عام 2011 باستخدام الجيش التركية البديلة التي سميت حينها بالجيش الحر.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم جيوش بديلة من أجل الدخول لسوريا، وتطور حتى استخدم تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، ومجموعة قوات الثورة السورية، والجيش السوري الوطني الحر، كما يسميه أردوغان.

كما لفت نائب مدير الأكاديمية العسكرية السورية السابق، إلى أنهم يقتلون الجميع، ويقتلون كل من يخالفهم في الرأي، وهذا هو سلوك أردوغان والسلوك التركي.

وأكد اللواء عباس، على أن أردوغان تاجر منافق وتاجر كذاب، وأن تركيا الآن تحاول أن تستثمر في البعد الإنساني، مشددًا على أن الشعب السوري يمتلك إرادة المقاومة، لافتًا إلى أن هناك اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية والجيش السوري البديل.

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وبعد فترة زمنية ن العملية العسكرية على تركيا، توصلت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الموافق 17 أكتوبر، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام"، مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد على أن واشنطن ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.

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سوريا سوري خبير سوري خبير تركيا أردوغان

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