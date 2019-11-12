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من أمام قبر محمود عبد العزيز.. بوسي شلبي تطالب محبيه بالدعاء له (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:18 م
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محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
هبة أحمد
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حرصت الإعلامية بوسي شلبي على إحياء الذكرى الثالثة لرحيل، الفنان محمود عبد العزيز، بطريقة مختلفة، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت مقطع فيديو جديد، ظهر فى الفيديو قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والشيخ يقوم بقراءة بعض آيات من سورة "المطففين"، وعلقت على الفيديو قائلة: "شاركونا الدعاء في يوم الذكرى ٣".

يشار إلى أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، توفى يوم ١٢ نوفمبر عام ٢٠١٦، عن عمر ناهز الـ70 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، ودفن فى مقابر "أم جبيبة"، فى الإسكندرية.

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز كان قد تزوج من الإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السيدة جيجي زويد، وهى أم ابنيه كريم، ومحمود.
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الكلمات المفتاحية

محمود عبد العزيز فن بوسي شلبي أخبار الفن

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