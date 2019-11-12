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ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 7

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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بوابة الفجر
الفجر
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استشهد فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت بيت حانون شمالي غزة، مساء الثلاثاء، ليصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7.


وأطلقت قذائف صاروخية من غزة على سديروت جنوبي إسرائيل، عقب سلسلة هجمات تشنها إسرائيل على قطاع غزة


وذكرت المصادر أن شاباً يبلغ 25 عاماً قتل، وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية على أطراف شمال قطاع غزة.

وذكر شهود أن 3 شبان آخرين أصيبوا بجروح مختلفة جراء الغارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر ينتمون إلى منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» في شمال القطاع.

وقتل المسؤول البارز في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا (42 عاماً)، وزوجته، في استهداف إسرائيلي لمنزله في غزة فجر اليوم.

ولاحقاً قتل فلسطيني، وأصيب آخر، في غارة إسرائيلية استهدفتهما، بينما كانا يستقلان دراجة نارية في شمال القطاع.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وحملت «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بـ«ضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده».
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غزة ضحايا بهاء أبو العطا الهجمات الاسرائيلية اسرائيل ارتفاع 7

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