عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في البحث عن بديل لتعويض غياب حمدي فتحي لاعب الفريق، والذي تعرض لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.









وطالب فايلر، الاطلاع على تقارير كريم نيدفيد الطبية، من أجل معرفة موعد عودته للتدريبات الجماعية وتجهيزه للمباريات، حيث يغيب اللاعب لما يقرب من 7 أشهر حتى الآن بسبب الإصابة.









كما يدرس الويسري، تصعيد العربي بدر لاعب وسط فريق الشباب مواليد 1999 لمباريات الفريق الأول، لتعويض غياب فتحي، خاصة أن اللاعب يعد من المواهب المميزة ويشارك بصفة مستمرة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.









وغادر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، خلال التدريبات استعدادا للتصفيات الإفريقية.









وعاد حمدي فتحي إلى النادي الأهلي، مساء اليوم لعرضه على خالد محمود طبيب الفريق وإجراء بعض الفحوصات بوجود أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.









وأرسل مسئولو الأهلى نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته، خاصة أن التشخيص المبدئى أثبت أن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.









وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر لقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب برج العرب بالأسكندرية، ليفتقد الفراعنة خدمات اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.



