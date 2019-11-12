Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:11 م
Advertisements
حمدي فتحي
حمدي فتحي
محمد الصو
Advertisements
بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في البحث عن بديل لتعويض غياب حمدي فتحي لاعب الفريق، والذي تعرض لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.


وطالب فايلر، الاطلاع على تقارير كريم نيدفيد الطبية، من أجل معرفة موعد عودته للتدريبات الجماعية وتجهيزه للمباريات، حيث يغيب اللاعب لما يقرب من 7 أشهر حتى الآن بسبب الإصابة.


كما يدرس الويسري، تصعيد العربي بدر لاعب وسط فريق الشباب مواليد 1999 لمباريات الفريق الأول، لتعويض غياب فتحي، خاصة أن اللاعب يعد من المواهب المميزة ويشارك بصفة مستمرة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.


وغادر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، خلال التدريبات استعدادا للتصفيات الإفريقية.


وعاد حمدي فتحي إلى النادي الأهلي، مساء اليوم لعرضه على خالد محمود طبيب الفريق وإجراء بعض الفحوصات بوجود أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.


وأرسل مسئولو الأهلى نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته، خاصة أن التشخيص المبدئى أثبت أن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.


وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر لقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب برج العرب بالأسكندرية، ليفتقد الفراعنة خدمات اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ أقل من ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ يوم

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

07:11 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status