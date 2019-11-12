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نجمة "صراع العروش" تعلن إصابتها بمرض خطير (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:12 م
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أميليا كلارك
أميليا كلارك
فرح احمد
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نجمة صراع العروش تعلن إصابتها بمرض خطير (فيديو)
ظهرت الممثلة أميليا كلارك، البالغة من العمر ٣٣ عاما، وتكلمت عن المرض الذي أصيبها في العشرينات مرض أم الدم وهو انتفاخ يشبه البالون في الشراين، يحدث عندما يجبر ضغط الدم ضعيف من جدار الشريان علي الانتفاخ للخارج وهو الأكثر شيوعا في شرايين المخ ومع زيادة حجم الأوعية الدموية فإن الجدران قد تنفجر تاركة الشخص المصاب ينزف حتي الموت أو تجويف الدماغ الذي يمكن أن يؤدي الي جلطة دماغية، وقارنت اميليا كلارك مرضها في الحياة الواقعية بمرض شخصيتها كيت في فيلمها الأخير " لاست كريسمس".

وأوضحت اميليا عن مرضها " لقد اصبت بنزيف في المخ، اول مرة كان عمري ٢٢ عاما، اما الثانية كانت بعدها بسنتين،لذا كان هناك قدر كبير يشابه شخصية كيت"، وقالت ان تصوير مشاهد ذلك الفيلم كانت تجربة مدهشة.

وأصرت النجمة في مقبالة لها في برنامج ITV الي جانب الممثل هنري جولدينج،الذي جسد شخصية توم في الفيلم، انها لم تأخذ هذا الدور لانها كانت تواجه مضعا متشابها لموقف كيت وتابعت:"لم يكن هذا هو السبب وراء تولي هذا المنصب، ولم يكن السبب في أن البرنامج تحدث معي كثيرًا لكن في نوع من الخوض في كيت كشخصية، أصبح هذا النوع من الصدفة الذي سمح لي باستكشافه داخل نفسي وداخلها".

وسبق للمثلة ان شكرت المسعفين علي اضحاكها اثناء عملهم لإنقاذ حياتها ووصفت طاقم الطوارئ الذي احضرها الي المستشفى "كريما للغاية"، وأوضحت: "لقد كان تمدد الأوعية الدموية في الدماغ هو الذي تمزق، وكان صدمة جدا. وكان المسعفون لا يصدق، لقد أعطوني دواء لذلك كنت أشعر بألم أقل، وجعلوني أضحك طوال الطريق إلى المستشفى، كنت هناك، كنت أنزف في المخ، وهناك كنا في سيارة الإسعاف هذه نهبها بشدة. كانوا كريمين جدا.

وتحدثت إميليا بصراحة عن مخاوفها الصحية في مارس في وقت سابق من هذا العام، عندما كشفت أنها خضعت لعملية جراحية منقذة للحياة خلال ثماني سنوات لتصحيح نموين مختلفين في تمدد الأوعية الدموية.
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الكلمات المفتاحية

مسلسل صراع العروش صراع العروش اماليا كلارك

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