وكيل أوقاف القليوبية يكرم 30 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمدارس سمارت الدولية ببنها (صور)



ووجه فتح الباب أطيب التهاني إلى أبناء المحافظة وأبناء مصر جميعًا وإلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة هذه الذكرى العطرة.



وقال السيد عز العرب أنه علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف داعيا أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأما.



وفي نهاية الإحتفال قام وكيل وزارة الأوقاف وعبدالرحمن فتح الباب مدير عام الإدارة بتكريم 30 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالمدرسة.



أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن احتفالنا بالمولد النبوي من الشرع حيث قال الله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون)، مشيرا الي أنه لولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اهتدينا إلى الصراط المستقيم وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية أرسله ربه رحمة للعالمين وأن رسالته رسالة عالمية لكل البشرية.وأضاف أن وطننا الغالي استهدف بالشائعات، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم استهدف أيضا بالشائعات وأبرزها حادث الإفك مؤكدا أن النبي صلي الله عليه وسلم هو قدوة حسنة نهتدي به في الظلمات،وهو المبعوث رحمة للعالمين وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه في وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.جاء ذلك خلال كلمة وكيل أوقاف القليوبية في إحتفالية مدارس سمارت الدولية بالمولد النبوي الشريف وتكريم حفظة القرأن الكريم من طلاب وطالبات المدرسه بحضور عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية والسيد عز العرب المشرف العام على المدارس والدكتوره ساميه الحناوي مدير المدرسة.وأكد فتح الباب علي أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، لاستحضار الذكرى العطرة لسيدنا محمد، الذي جاء رحمة للعالمين، داعية الجميع إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه في العمل، ونشر تعاليم الإسلام السمحة والرحمة وحسن الحوار.