مصرع طفل سقط من نافذة غرفة نومه ببني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، مصرعه، متاثرا باصابته، اثر سقوطه من نافذة غرفة نوم شقة اسرته، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، أثناء لهوه أعلى السرير الملاصق للنافذة.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغا من "محمد.م.م" 45 عام، مدير شركة، مقيم مساكن الجمعية، دائرة القسم، بوفاة ابنه "أدم" 3 سنوات، إدعاء سقوط من علو.



وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أنه أثناء لهو ابنه المتوفي أعلى سرير ملاصق لنافذة غرفة النوم بالمنزل، إختل توازنه وسقط على الأرض، وقام بنقله لمستشفي الحياة الخاصة، وتوفي متأثرًا بإصابته.



كما تبين من التحريات تقديم والد الطفل تقرير طبي يفيد وفاة نجله نتيجة نزيف حاد بالمخ أثر سقوط من علو، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2368 جنح قسم شرطة بني سويف الجديدة.

