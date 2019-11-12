مكرم محمد أحمد: التصالح مع الإخوان "حرام"





قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وانخفاض متوسط أسعار السلع في السوق المصري، يؤكد أنه لابد أن يكون لدينا ثقة في قوانين العرض والطلب.وأشار "أحمد"، خلال برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الاستقرار في مصر يترسخ، ولم يعد هناك ما يقلق، وأن النظام المصري راسخ رغم وجود أعداء له وهم جماعة الإخوان المسلمين، حيث أن كافة مظاهر ومؤسسات العنف في مصر خرجت من تحت معطف الإخوان.وأكد أن النظام في مصر لن يلجأ للتصالح مع نظام جماعة الإخوان، معتبرا أن التصالح مع جماعة الإخوان حرام، حيث أنهم جماعة متطرفة إرهابية، وتستخدم الدين لأغراض سياسية، فهم العدو الأول للدولة بسبب العنف والإرهاب الذي مازال قائما.