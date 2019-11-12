الأهلي يعلق على اصابة حمدي فتحي مع المنتخب ويُحدد فترة الغياب

علق مسؤلو النادي الأهلي على ا صابة حمدي فتحي لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة خلال تدريبات منتخب مصر، موضحين فترة الغياب.





أكد مصدر مسؤول بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن ا صابة حمدي فتحي لاعب الفريق الذي تعرض لها مع منتخب مصر، قد تستمر إلى 3 أشهر، وذلك وفقًا لحجم الإصابة.





كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، ا صابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة، وذلك أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب المصري.





وتابع المصدر: "سيتم عرض حمدي فتحي بعد وصوله للنادي على الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد أسلوب العلاج ومدته".





وأضاف: "وفقًا لشكل القطع الذي تعرض له اللاعب في غضروف الركبة، سيتم تحديد العلاج ومدة الغياب، وقد تتراوح بين 6 أسابيع إلى 3 أشهر، مؤكدًا أن ا صابة حمدي فتحي ليست بسيطة ".





من جانبه، أكد خالد محمود طبيب الأهلي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه تواصل مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، بشأن ا صابة حمدي فتحي التي تعرض لها في مران المنتخب.





وقال خالد محمود، إن طبيب المنتخب أبلغه بتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، وأطلعه على التشخيص ونتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.



