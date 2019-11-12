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استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:56 م
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التأمين الصحي
التأمين الصحي
منى صموئيل
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استمر توافد مواطني محافظة جنوب سيناء، على الوحدات والمراكز الطبية المختلفة للشهر الثاني علي التوالي للتسجيل وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.

حيث تبدأ إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عاما ولم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي ليقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له.

يأتي ذلك من خلال التوجه لإحدي الوحدات والمراكز الطبية المحددة بكافة مدن المحافظة وذلك للتسجيل وفتح ملف طب الأسرة للاستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

هذا وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساء.

استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)
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الكلمات المفتاحية

منظومة التأمين الصحي مصر جنوب سيناء التأمين الصحي

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