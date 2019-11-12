محافظ المنوفية يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي (صور)

كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الدكتور أيمن عبد المنعم مختار سكرتير عام محافظة المنوفية سابقاً والدقهلية حالياً لحصوله على المركز الثالث بجائزة القيادة المتميزة فئة "رئيس قطاع" عن عمله بالمنوفية، وفادي محمد إبراهيم زايد مدير مكتب المحافظ لحصوله على المركز الثاني بجائزة القيادة المتميزة فئة "مدير إدارة"، واللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لحصول مركز شبين الكوم على المركز الثالث بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة "المراكز".



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة المنوفية لتكريم الفائزين "بجائزة مصر للتميز الحكومي"، وعدد من رؤساء المدن وبعض العاملين المتميزين بالمحافظة، الذين أسهموا في إعلاء شأن المحافظة وعلو رايتها، حضر الحفل السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري إدارات الديوان العام.



يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على خلق جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية في ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث حصدت محافظة المنوفية على (3 ) مراكز بالدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومى بفئتها المتعددة سواء فيما يتعلق بالتميز الفردي أو المؤسسي.



بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلي للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومي وأهدافها وفئاتها، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن محافظة المنوفية وتاريخها وأعلامها وأهم قادتها البارزين.



هذا وقد كرم محافظ المنوفية عدد من رؤساء المراكز السابقين تقديراً لما بذلوه من جهد لإعلاء شأن المحافظة، وهم اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء، وطارق الوراقي رئيس مركز ومدينة منوف، ونجوى أمين رئيس حي شرق ومجدي أبو السعد رئيس مركز ومدينة السادات، كما تم تكريم توفيق دنيا لبلوغة السن المعاش.



وفي ذات السياق كرم محافظ المنوفية فرق العمل لملف التميز الحكومي بالديوان العام والوحدة المحلية لمركزي ومدينة شبين الكوم وبركة السبع وقرية أم خنان التابعة لمركز قويسنا.



وفي كلمته أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن سعادته بحصول محافظة المنوفية على (3) مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي والتي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن ذلك دليل واضح على الجهد والعمل المخلص لأبناء المحافظة وأن محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية كونها محافظة الزعماء والعلماء.



جدير بالذكر أنه قد أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى "جائزة مصر للتميز الحكومي" والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات نوعية، تسرع مسارات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميز الحكومي.