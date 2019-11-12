أخصائي طب نفسي يكشف عدد مدمني الإنترنت في مصر





قال الدكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي، وصاحب عيادات علاج إدمان الإنترنت في مصر، إن هناك أكثر من مليار مستخدم للإنترنت عالميًا، لافتًا إلى أن هناك حوالي 600 ألف مدمن للإنترنت في مصر.وأضاف "مجدي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "انبوكس"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن علاج إدمان الإنترنت يجعل المريض يستخدم الإنترنت مرة أخرى ولكن بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن الإنترنت لغة العصر، ولا يستطيع أحد الاستغناء عنه، والعلاج يكون نفسي وإدراكي وتحفيزي، يستهدف استخدام الإنترنت بشكل إيجابي.ونوه بأن المريض الإنترنت يحتاج إلى علاج دوائي عندما يتعرض إلى عزلة واكتئاب بسبب إدمان الإنترنت، لافتًا إلى أنه يوجد مرض يسمى "اكتئاب الفيس بوك"؛ حيث يحزن ويكتئب المريض بسبب قلة التفاعل على ما ينشره، أو بسبب الأخبار السيئة على السوشيال ميديا.