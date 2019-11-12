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نقابة المحامين تهنئ الأردن لاستعادتها الباقورة والغمر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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سامح عاشور
سامح عاشور
منى صموئيل
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هنأ سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، مازن ارشيدات، نقيب المحامين بالأدن، والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا، لاستعادتها منطقتي الباقورة والغمر والواقعتين بطول الحدود مع إسرائيل، بعدما استأجرتهما لمدة 25 عاما وفقا لاتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994.

وأكد عاشور، خلال بيان، أن الشعب المصري يشارك أشقائه في الأردن فرحتهم باستعادة كامل أرضهم المحتلة، واثقين في أن اليوم الذي يحتفل فيه الشعب العربي باستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني وفي مقدمتها القدس الشريف سيأتي لا محالة.

وأشاد برفض العاهل الأردني، الملك عبد لله الثاني بن الحسين، لتمديد تأجير المنطقتين لدولة الاحتلال، والتصميم على استعادتهما بشكل كامل تحت السيادة الأردنية، وإبلاغ دولة الاحتلال بالموقف الأردني، العام الماضي.
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الكلمات المفتاحية

سامح عاشور المملكة الأردنية القدس الشريف العاهل الأردني الشعب المصري اسرائيل

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