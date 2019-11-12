التفاصيل الكاملة للتطبيق السعودية المرحلة الأولى من "الإقامة المميزة"

أعلن مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية عن أسماء الدفعة الأولى المكونة من 73 شخصاً وهم من 19 دولة حول العالم، قد نجحوا في استيفاء الشروط الخاصة بنظام الإقامة المميزة بالمملكة، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على إعلان المركز بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة المميزة.

تعد الإقامة المميزة هي أحد أنظمة الإقامة في السعودية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 14 مايو 2019 ، ويحصل المقيم علي المزايا مقابل رسوم تسدد مرة واحدة في الاقامة دائمة، أو سنويا الحصول على إقامة مؤقتة، ولا يشترط الاقامة في المملكة بعد الحصول علي الإقامة المميزة، كما يلتزم المقيم بتطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى.

73 شخص

يعتبر نظام الاستفادة من الإقامة في البلاد ضمن خطوات النمو الاقتصادي للمملكة، بما يخدم رؤية التنمية المستدامة عام 2030، كما أن الإقامة المميزة هي أحد البنود التي تستهدف من خلالها الرؤية لتحقيق ايرادات للدولة وخلق عدد من الفرص.

أكد مركز الإقامة المميزة في بيانه، أن الدفعة الأولى من المتقدمين الحاصلين على الإقامة المميزة في السعودية نجحوا في استيفاء الشروط الخاصة بالنظام، وبلغ عددهم في هذه الدفعة 73 شخصاً، وهم يمثلون 19 جنسية، وكانت فئات الحاصلين علي الاقامة : مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.

دفعة أولى

أوضح المركز، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة تضم عدداً من المقيمين داخل السعودية، وخارجها، وقد درس المركز الطلبات المقدمة، كما أخضعها للمعالجة طوال الأشهر الماضية ضمن اجراءات ولوائح المركز.

أشار المركز، أنه استقبل آلاف الطلبات عبر موقعه الإلكتروني من داخل وخارج السعودية، خلال الأشهر الماضية، قد عكفت فرق متخصصة في المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها للتأكد من مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة، في حين لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

شركاء فاعلين

أكد بندر العايد، الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، إن المملكة العربية السعودية ترحب بجميع الضيوف سواء المقيمون في المملكة أو الراغبون في المجئ والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يتمتعون بالاستقرار والأمان والرفاهية، الذي تعيش فيه السعودية .

أضاف العايد، أن الإقامة المميزة توفر لحامليها فرصة العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو سريع للفرص التي تقوم بها البرامج التنفيذية (رؤية المملكة) .

شروط الإقامة

أوضح العايد، أن شروط التقديم للحصول على الإقامة المميزة لأي شخص، هي أن يستوفي بيانات التقديم والأوراق من خلال المنصة الإلكترونية «سابرك»، مضيفا أن المركز يستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات جديدة من المتقدمين فور استكمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.

يشمل نظام الإقامة المميزة قسمين؛ الأول: إقامة «مدى الحياة» في السعودية، ويحصل عليها المقيم بعد استكمال الشروط النظامية، مع سداد مبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار) لمرة واحدة، القسم الثاني إقامة لمدة سنة واحدة وهي قابلة للتجديد، طبقا لنظام الإقامة المتميزة، ويحصل عليها المقيم بعد استكمال الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) سنويا.

تنص شروط الحصول علي إقامة مميزة: وجود جواز سفر ساري المفعول، توافر السيولة المادية، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها، عدم وجود سوابق جنائية، وعدم إصابته بالامراض المعدية.

مميزات الإقامة

توفر الإقامة المميزة مجموعة من المميزات ومنها امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

كما تقدم الإقامة فرصة استقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتياً، ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدد من الحقوق، وعليه عدد من الواجبات ومنها الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عاماً.