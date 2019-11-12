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الارصاد الجوية تُحذر المواطنين: طقس غدا الأربعاء غير مستقر (أمطار وسيول) حتى يوم الجمعة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:44 م
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الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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حذرت هيئة الارصاد الجوية، المواطنين، من حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 13/11/2019، إن حالة من عدم الاستقرار ستشهددها نظرًا لتقلبات جوية وأمطار وسيول، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وتوقعت الارصاد الجوية سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، وتكون أحيانًا متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وتشهد سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة تقلبات جوية وأمطار تصل حد السيول.

وكشفت الارصاد الجوية أن موجة التقلبات تقل شدتها الخميس لتكون خفيفة على السواحل الشمالية فقط، وباقي المناطق ستتعرض للسيول.

وتشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء حالة من عدم الاستقرار، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وتكون غزيرة على جنوب سلاسل البحر الأحمر وقد تصل مناطق من جنوب الصعيد، وذلك وفقًا لما أكدته الارصاد الجوية في بيانها.

الارصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس غدا
ونصحت هيئة الارصاد الجوية، في بيان رسمي، المواطنين بالقيادة الهادئة على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.​
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