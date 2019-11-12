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بعد مساندتها له.. رامي جمال لنانسي عجرم: "شكرًا على روحك الجميلة ودعمك"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:42 م
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رامي جمال
رامي جمال
هبة أحمد
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حرصت الفنانة نانسي عجرم، على مساندة صديقها الفنان رامي جمال، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع "تويتر".

حيث أعادت نشر التغريدة التى أعلن فيها رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، قالت في تغريدتها: "‏معنى الحياة عميق كتير، واحساسك بالفن بيعكس روحك اللي كلها حياة، ما تسمح لأي شي يبعدك عن اللي بتحبو، ونحنا منحبك ما منقبل تبعد ولا يوم".

ومن جانبه رد رامى على تغريدتها حيث قال :"‏‎معنديش كلام كتير ارد بيه علي روحك دي، والطاقة الجميلة اللي في كلامك غير ب شكرًا، وربنا يفرحك ويفرح كل اللي بدعمهم حولو الطاقة السلبية اللي كانت ملتني لطاقة نور وحب وسعادة بالابتلاء اللي خلاني أحس بالحب ده".

وفى سياق آخر، يشار أن رامي جمال أعلن أول أمس عن إصابته بمرض البهاق، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ووضع محبيه أمام أمرين، وهما أن يتقبلوه بذلك المرض، أو أن يعتزل الغناء، وفور معرفة محبيه ذلك الخبر، قاموا بكتابة تعليقات له يعلنون فيها عن حبهم له، ولصوتها الجميل، وأنهم يرفضون اعتزاله للغناء.
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