قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)

استقبل قصر الأمير يوسف كمال، بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، مجموعة من الأجانب من الجنسيات اليابانية والألمانية، كأول زوار من السياح يقدمون لزيارة القصر بعد افتتاحه.



وأبدى يو مونيدي، ياباني الجنسية، ويعمل خبير زراعي، اعجابه بالتحفة المعمارية الموجودة في القصر، من خلال تشييده وأعمال التصميم، وطرازه المعماري الفريد، بالإضافة الى موقعه المتميز أمام نهر النيل.



وأشار الى أنه لم يكن يتوقع الجمال الموجود بداخل القصر، وتلك التحف من القطع الفنية القديمة، التي تمثل الذوق الرفيع لصاحب تلك المقتنيات، موضحًا أن تلك الزيارة لن تكون الأخيرة لمشاهدة المجموعة المعمارية لقصر الأمير يوسف كمال.



وقال الدكتور محمود عبدالوهاب، مدير الشؤون الأثرية والمشرف على أعمال التطوير، إنه تم استقبال وفد الماني الجنسية صباح اليوم، بالاضافة الى أحد الزوار اليابانيين، وذلك في أولى المجموعات السياحية التي يستقبلها القصر.