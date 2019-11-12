Advertisements
Advertisements
Advertisements

قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
استقبل قصر الأمير يوسف كمال، بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، مجموعة من الأجانب من الجنسيات اليابانية والألمانية، كأول زوار من السياح يقدمون لزيارة القصر بعد افتتاحه.

وأبدى يو مونيدي، ياباني الجنسية، ويعمل خبير زراعي، اعجابه بالتحفة المعمارية الموجودة في القصر، من خلال تشييده وأعمال التصميم، وطرازه المعماري الفريد، بالإضافة الى موقعه المتميز أمام نهر النيل.

وأشار الى أنه لم يكن يتوقع الجمال الموجود بداخل القصر، وتلك التحف من القطع الفنية القديمة، التي تمثل الذوق الرفيع لصاحب تلك المقتنيات، موضحًا أن تلك الزيارة لن تكون الأخيرة لمشاهدة المجموعة المعمارية لقصر الأمير يوسف كمال.

وقال الدكتور محمود عبدالوهاب، مدير الشؤون الأثرية والمشرف على أعمال التطوير، إنه تم استقبال وفد الماني الجنسية صباح اليوم، بالاضافة الى أحد الزوار اليابانيين، وذلك في أولى المجموعات السياحية التي يستقبلها القصر.
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
قصر الأمير يوسف كمال في قنا يستقبل أول مجموعة من الزوار الأجانب بجنسيات ألمانية ويابانية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قصر الامير يوسف الامير يوسف اخبار

أخبار تهمك

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعتين

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعتين

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ يوم

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

بدء أعمال تطوير وترميم الجزء الجنوبي لقصر الأمير يوسف كمال في قنا

أدوات كتابة ذهبية وفضية.. "ريشة ودواية" يعرض كنوز الأمير محمد علي (فيديو)

في عهد السيسي| الأمير يوسف كمال بنجع حمادي يستعيد ممتلكاته وافتتاح متحف لعرض مقتنيات الأسرة العلوية.. (صور)

غدًا.. الأمير يوسف كمال يستقبل وزيرا الآثار والتخطيط بنجع حمادي في قنا

تحفة أثرية.. تعرف على قصر الأمير يوسف كمال المقرر افتتاحه غدًا بقنا

ترميم قصر يوسف كمال بنجع حمادي قبل افتتاحه بساعات "صور"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status